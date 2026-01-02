Calciomercato Lazio, Castellanos verso il West Ham: strategie e priorità biancocelesti
La Lazio pianifica le uscite, valuta Samardzic e Maldini e congela le piste Insigne e Lucca
Le prime mosse del Calciomercato Lazio saranno comunque legate alle cessioni: definita quella di Castellanos West Ham, operazione da circa 30 milioni, dei quali il 10% sarà girato al New York City secondo intese precedenti. Il valore residuo a bilancio del Taty è vicino agli 8,5 milioni, permettendo così ai biancocelesti di registrare una plusvalenza importante. In contropartita della partenza dell’argentino, però, potrebbe non arrivare un nuovo centravanti: la Lazio intende infatti, come riportato da Il Corriere della Sera, soddisfare le richieste del Comandante puntando su Samardzic per rafforzare il centrocampo, ritenuto dal tecnico la reale priorità.
Strategie e priorità del Calciomercato Lazio
Si proseguirebbe quindi con Dia e Noslin come attaccanti centrali fino al termine della stagione. Proprio per questa ragione resta in sospeso anche l’ufficialità di Insigne, operazione sulla quale il direttore sportivo Fabiani non ha mai mostrato piena convinzione. Con il mercato ancora aperto, il ds valuta altre soluzioni: Fabiani vorrebbe arrivare a Daniel Maldini come possibile alternativa a Zaccagni.
Castellanos West Ham e le alternative sul mercato
Rimane invece fredda la pista che conduce a Lucca: per acquistare l’attaccante del Napoli, i partenopei, obbligati a muoversi a saldo zero, dovrebbero prima incassare oltre 25 milioni, riscattare il calciatore e poi rivenderlo alla Lazio. Ipotesi complessa.