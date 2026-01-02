La Lazio ha il tesoretto per il mercato di Sarri: i nomi

Samardzic e Oyarzabal. Ora la Lazio dispone di un tesoretto da reinvestire sul mercato. La società potrà così soddisfare Maurizio Sarri, che ha richiesto un centravanti e una mezzala per completare la rosa. In cima alle preferenze figura l’atalantino Samardzic Lazio come centrocampista e lo spagnolo Oyarzabal Lazio come riferimento offensivo. Trattative complesse, cone riportato da La Gazzetta dello sport, soprattutto per i costi elevati. Tuttavia il club romano tenterà l’affondo.

Il tesoretto biancoceleste e le richieste di Sarri

La valutazione di Samardzic si aggira intorno ai 20 milioni: l’Atalanta è pronta a cederlo, ma senza sconti, pur aprendo alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’alternativa porta al bolognese Fabbian, che presenta il vantaggio di essere italiano under 23, quindi escluso dal costo del lavoro allargato. Più complicata, quasi impraticabile, la pista che conduce al milanista Loftus-Cheek, vecchia conoscenza di Sarri ai tempi del Chelsea. Sul fronte centravanti, va segnalato come ieri la Lazio abbia effettuato un sondaggio per Raspadori, ormai però vicino alla Roma.

Le piste per l’attacco: da Raspadori a Oyarzabal

Si è raffreddata anche la pista Lucca, con il Napoli poco incline a privarsene viste le condizioni incerte di Lukaku. Torna quindi d’attualità il profilo di Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. La richiesta è di 25 milioni ed è un attaccante molto gradito a Sarri, che lo aveva indicato alla dirigenza già da tempo. Resta da capire la disponibilità del club spagnolo alla cessione. Giorni decisivi in arrivo.