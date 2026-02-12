Conferenza Italiano: "Siamo usciti da una competizione a cui tenevamo tantissimo. Orsolini?..."

Il tecnico Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro di Coppa Italia Bologna-Lazio, che si è concluso con il trionfo delle aquile ai rigori.

Buonissima gara la nostra all’inizio, abbiamo fatto vedere che ci tenevamo ad approcciare bene e lo abbiamo fatto con veemenza e qualità. Nell’unica sbavatura prendiamo gol. Purtroppo, poi fai di tutto per non arrivare ai rigori e alla fine usciamo da una competizione a cui tenevamo tantissimo. I due rigoristi designati sbagliano nella lotteria ma può capitare. Usciamo dopo un’ottima partita. Peccato, ora rimbocchiamoci le maniche in vista di campionato ed Europa League. Domani quando arriveremo al campo pensiero subito al Torino. Archiviare, dimenticare e ripartire. Abbiamo dimostrato di tenerci tantissimo per come abbiamo approcciato. Avevamo voglia di far vedere alla gente quanto ci tenevamo e lo abbiamo dimostrato. Purtroppo, davanti al dischetto sbaglia chi calcia. Peccato perché stiamo cercando di fare qualcosa in più rispetto all’ultimo periodo.