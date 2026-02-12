Sarri: "Calendari? Nutro pochissime speranze nell’intelligenza della Lega di Serie A"

Il mister Sarri è intervenuto a LSC e Radio Tv Serie A al termine della sfida Bologna-Lazio di Coppa Italia, terminata con il passaggio delle aquile in semifinale.

In trasferta i segnali postivi li diamo da tempo, abbiamo perso l'ultima gara fuori casa a San Siro contro il Milan ed era novembre. Un po’ risultati in trasferta li abbiamo fatti, chiaramente per noi questa è una settimana dura siamo fuori da sabato e rientreremo giovedì e sabato rigiochiamo contro una squadra che ha un doppio vantaggio contro di noi. Visto che anche l'Atalanta è in Coppa Italia non capisco perché non abbiano giocato anche loro questa settimana.