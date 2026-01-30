Lazio-Genoa: i primi 45 minuti giocati da Daniel Maldini

E' la partita che apre la 23sima giornata del campionato di serie A quella tra Lazio e Genoa. Il clima è surreale allo stadio Olimpico di Roma dove si affrontano due squadre che cercano punti disperatamente. Gli uomini di Sarri che cercano punti per riprendersi da un momento cupo e si affidano all'ultimo arrivato dall'Atalanta, Daniel Maldini. E' lui il prescelto per fare la punta questa sera o meglio il falso nove, con la speranza che qualcosa possa cambiare li davanti.

I primi 45 minuti di Maldini con la maglia della Lazio

Maurizio Sarri ha deciso di buttarlo nella mischia nonostante un paio di allenamenti solo con la squadra. Un ritratto che descrive la crisi biancoceleste in fase offensiva. Il numero 27 ci prova, a tratti è evidente che sia un pesce fuor d'acqua non conoscendo abbastanza i movimenti della squadra e dei compagni. Qualche errore a centrocampo che ha rischiato di lanciare in porta i giocatori avversari. Nel finale di primo tempo arriva finalmente qualche lampo offensivo. La tecnica di Maldini è visibile e partono un paio di fiammate sulla fascia sinistra: prima un cross che trova la testa di Marusic e poi un tiro smorzato da un difensore genoano che porta un corner.

Le formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.