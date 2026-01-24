Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l'Al-Sadd: Di Marzio svela il sostituto

Gianluca Di Marzio si è espresso sulla cessione di Alessio Romagnoli, pilastro della Lazio da circa 3 anni e mezzo ed ora in partenza verso l'Al-Sadd di Mancini, e sul possibile sostituto scelto dalla dirigenza biancoceleste.

Romagnoli verso la cessione: il possibile sostituto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Società biancoceleste sta ancora spingendo per tenere il difensore centrale fino al termine della stagione, tuttavia, le promesse infrante e le continue tensioni con il gestore hanno portato l'ex Milan alla decisione di partire immediatamente, molto probabilmente pochi giorni dopo la gara contro il Lecce. Come riportato sempre da Di Marzio, inoltre, la dirigenza starebbe valutando Diogo Leite come sostituto nel reparto difensivo, calciatore classe '99, di piede sinistro e in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino. Il difensore dell'Union Berlino è in scadenza a giugno, tuttavia, potrebbe arrivare subito con un indenizzo di 2 milioni e mezzo.

