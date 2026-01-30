Lazio-Genoa 0-0: ecco quello che è successo nel primo tempo

E' la partita che apre la 23sima giornata del campionato di serie A quella tra Lazio e Genoa. Il clima è surreale allo stadio Olimpico di Roma dove si affrontano due squadre che cercano punti disperatamente. Gli uomini di Sarri non vincono da tempo e c'è un'aria di crisi che riguarda sia i risultati di campo che quelli societari. Dall'altra parte il Genoa di De Rossi, letteralmente rinato dopo il suo arrivo e che cerca di ottenere più punti possibili per allontanare le zone basse della classifica. Nel primo tempo domina noia e tatticismo con le due squadra che faticano a costruire azioni offensive interessanti ed importanti.

Il primo tempo del match

Una prima frazione di gara in cui le occasioni d'attacco sono davvero povere. Per vedere la prima occasione bisogna aspettare 36 minuti quando Vitinha di testa viene fermato da un'ottima chiusura di Provedel. Subito dopo ci prova Maldini, è lui a crossare per la testa di Marusic, conclusione che termina alto. L'ultimo lampo arriva ancora dai piedi del numero 27, sulla fascia sinistra prova a liberarsi mettendo una palla in mezzo che diventa un tiro grazie ad una deviazione avversaria, alla fine solo calcio d'angolo. Tanta corsa per i biancocelesti ma poca concretezza. Meglio il Genoa che attende e chiude bene gli spazi della Lazio e come può riparte di contropiede.

Le formazioni di Lazio e Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.