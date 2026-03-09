Lazio, operazione fissata per Ivan Provedel: data e tempi di recupero

Malumore in casa Lazio dopo la notizia di un lungo stop per Ivan Provedel, infatti, a causa di un infortunio alla spalla destra che richiede un intervento chirurgico, il portiere è costretto ad alzare bandiera bianca per sottoporsi ad un'operazione e risolvere definitivamente il problema.

L’infortunio e il sacrificio in campo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il problema risale alla trasferta contro la Juventus dell'8 febbraio. Da quel momento, Provedel ha continuato a difendere i pali della Lazio ricorrendo agli antidolorifici, ma il dolore non è mai svanito. Gli accertamenti specialistici effettuati presso la clinica Villa Mafalda hanno evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale con interessamento del cercine. Data la gravità della situazione, lo staff medico ha stabilito che non fosse più possibile proseguire con la terapia conservativa.

Intervento e tempi di recupero

Secondo quanto riportato sempre dal quotidiano, l'operazione di stabilizzazione artroscopica sarà eseguita nella mattinata di domani al Concordia Hospital dal dottor Giovanni Di Giacomo, lo stesso chirurgo che ha recentemente operato Nicolò Rovella. Provedel dovrebbe essere dimesso mercoledì, ma il percorso di riabilitazione sarà lungo: si parla di uno stop forzato di circa quattro o cinque mesi. La Lazio dovrà quindi fare a meno di lui per tutto il finale di stagione e per l'inizio della prossima preparazione estiva e puntare sul giovane Motta.