Sampdoria, non solo crisi di risultati: la coppia Gregucci-Foti al capolinea per motivi legali

Dopo la 3a sconfitta nelle ultime 4 gare, la situazione della Sampdoria è diventata critica. Con la zona retrocessione distante un solo punto, la società sta valutando l'esonero immediato dell'allenatore Angelo Gregucci e del suo vice Salvatore Foti.

Non solo crisi di risultati: il caso FIGC

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, oltre al rendimento deludente sul campo, pesa sulla coppia una grana legale: entrambi sono stati deferiti dalla procura FIGC. L'ipotesi è che i due abbiano scambiato i ruoli effettivi, con Foti alla guida tecnica nonostante sia privo del patentino UEFA Pro (obbligatorio per la Serie B). La sentenza di primo grado è attesa per martedì e potrebbe portare a lunghe squalifiche.

