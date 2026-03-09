Calciomercato Lazio, sfumato un obiettivo in Bundesliga: ecco di chi si tratta

Il futuro di Rocco Reitz non sarà in Italia. Nonostante le voci che nelle scorse settimane lo avevano accostato con insistenza alla Lazio e l'interesse di altri club come Roma e Inter, il talento classe 2002 è destinato a rimanere in Bundesliga. La società biancoceleste non è mai entrata concretamente in una trattativa, restando defilata anche durante la sessione di gennaio.

Photo by Christof Koepsel/Getty Images via onefootball

Calciomercato, Reitz verso un altro club

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach sarebbe ormai a un passo dal Lipsia. L'entourage del giocatore avrebbe già trovato un'intesa di massima con il gruppo Red Bull per un trasferimento a titolo definitivo. L'operazione, tuttavia, non è ancora conclusa a causa della distanza tra i due club sulla valutazione del cartellino.

Le cifre dell'affare

Il Borussia Mönchengladbach valuta la sua stella tra i 25 e i 28 milioni di euro, una cifra che al momento il Lipsia ritiene eccessiva e che punta ad abbassare. Sebbene manchi ancora l'accordo totale tra le società, la strada per il trasferimento di Reitz sembra ormai tracciata, spegnendo definitivamente le speranze di vederlo approdare nel Campionato di Serie A.