Lazio, futuro incerto per Guendouzi: prestazioni in calo e interessamenti dall’estero

Un giocatore molto diverso rispetto allo scorso anno è il centrocampista Guendouzi. È pur vero che nel calcio le cose cambiano in fretta e il percorso del francese ne è imperfetto esempio. Nelle prime due stagioni a Roma è stato fra i migliori: nel 2023-2024 con Sarri in panchina non ha mai lasciato il campo, così come con Baroni. La cerniera mediana con Rovella, per larghi tratti dello scorso anno, è stata invidiabile a tutta Europa. In due riuscivano a reggere l’urto di una fase offensiva con quattro attaccanti. Quest’anno, però, Matteo non è più lo stesso e, a pagarne le conseguenze, è proprio la Lazio.

Cosa succede a Guendouzi?

Come riporta Il Messaggero, tutti sanno che quest’estate il francese - dopo aver preso atto dell’impossibilità di giocare in Europa - ha deciso di restare a Roma solo perché è convinto dal ritorno Sarri (e non perché animato da chissà quale altra motivazione). L’ex Marsiglia sta soffrendo il ritorno al 4-3-3 di Sarri e tutto ruota attorno al recente mercato bloccato. Non è una questione di sistema di gioco, visto che il francese due anni fa era insostituibile sempre con Sarri. La grande differenza risiede nelle responsabilità offensive della linea mediana, in quel caso tutta sulle spalle di Luis Alberto, quel giocatore che oggi nell’organico manca terribilmente. D’altronde, in rosa non c’è un profilo che sblocca la gara con una giocata, che filtra con il goal. Sarri non ha fatto nemmeno in tempo a chiedere un acquisto, prima di scoprire, per vie esterne, nel blocco del mercato estivo: una situazione surreale che ha comportato un aumento degli oneri per Guendouzi, costretto ad aggiungere i goal della mezzala al bottino di squadra.

