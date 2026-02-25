Formello, brutte notizie per Sarri: il punto in vista del Torino

Doppia seduta ma nessun rientro. Gila e Basic non si sono allenati in gruppo neppure oggi e si avvicinano al forfait per la gara di domenica. Entrambi verranno rivalutati in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia, ma al momento hanno svolto solo lavoro differenziato. Nessun rischio, soprattutto per il centrale spagnolo, fermato da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro accusata all’intervallo della sfida con l’Atalanta. Il croato, invece, continua a fare i conti con i fastidi all’adduttore.

La nota positiva arriva dal rientro in gruppo di Lazzari, che ha smaltito la lesione al polpaccio ed è di nuovo a disposizione. Sarri ha pochi giorni per preparare il piano anti-Torino e, allo stesso tempo, gestire le energie in vista del match di Coppa. Le rotazioni sembrano inevitabili.

Restano indisponibili Rovella, operato per la frattura scomposta della clavicola destra (stop di due-tre mesi), oltre a Pedro e Gigot. In attacco potrebbero tirare il fiato Maldini e Zaccagni, con Ratkov, Dia, Noslin e Cancellieri pronti a candidarsi per una maglia dal primo minuto. In difesa nuovo ballottaggio tra Tavares e Pellegrini e tra Patric e Provstgaard, con la possibilità che anche Romagnoli venga preservato in ottica Atalanta. Le scelte definitive arriveranno dopo gli ultimi tre allenamenti.