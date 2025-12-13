Parma-Lazio, clamoroso rosso a Zaccagni: biancocelesti in dieci
Il Capitano della lazio viene espulso per fallo imprudente
Clamoroso eposodio da moviola durante Parma-Lazio. Al minuto 41 viene espulso il Capitano biancoceleste Mattia Zaccagni, che interviene imprudentemente sulla gamba dell'avversario.
L'arbitro, però, anziché estrarre il giallo, che sarebbe stato giusto anche secondo Luca Marelli di DAZN, ha deciso di espellere l'esterno della Lazio. Una decisione che lascia molti dubbi, ma soprattutto che lascia in 10 la Lazio per gran parte del match.
Ora sarà da valutare a quanto ammonterà la squalifica di Zaccagni. Sicuro è che salterà la prossima contro la Cremonese in casa.