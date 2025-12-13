Parma-Lazio, Patric torna titolare dopo un anno

È iniziato il secondo tempo di Parma-Lazio e tra le scelte di Maurizio Sarri spicca il ritorno dal 1’ di Patric. Il difensore spagnolo, rimasto a lungo ai box dopo l’infortunio e il successivo intervento chirurgico, torna titolare a distanza di circa un anno dall’ultima volta. Una chance importante, favorita anche dalla squalifica di Gila rimediata nella sfida contro il Bologna.

L’ultima presenza dal primo minuto per Patric risaliva infatti al 16 dicembre 2024. Oggi lo spagnolo fa il suo debutto stagionale dall’inizio, con l’obiettivo di ritrovare continuità e riconquistare la fiducia di Sarri, dopo aver collezionato finora appena 19 minuti complessivi.