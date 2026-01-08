Ufficiale, Petar Ratkov è arrivato nella Capitale: il comunicato della Lazio
Petar Ratkov, primi acquisto della Società biancoceleste in questa sessione di mercato, è finalmente arrivato nella Capitale, ecco il comunicato
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Petar Ratkov, primi acquisto della Società biancoceleste in questa sessione di mercato, è finalmente arrivato nella Capitale. Per inaugurare il suo arrivo, la Lazio ha pubblicato una foto e un video sui social.
Il comunicato della Lazio sui social
La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Petar Ratkov, proveniente dal Red Bull Salisburgo.