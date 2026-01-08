126 anni di Lazio: l'iniziativa del tifo organizzato per festeggiare la nascita del club

Il tifo organizzato ha deciso di organizzare un incontro con tutti i tifosi per festeggiare i 126 della Società Sportiva Lazio,  ecco il comunicato

Il tifo organizzato, come ogni anno, ha deciso di organizzare un incontro con tutti i tifosi del club biancoceleste per festeggiare i 126 della Società Sportiva Lazio.

Come ogni anno ci ritroveremo tutti in piazza della Libertà dalle ore 22:00 per festeggiare insieme il compleanno della Prima Squadra della Capitale.  Ricordiamo di non portare bombe carta o petardi per la sicurezza dei presenti, dando modo a tutti di portare i propri figli, coloriamo piuttosto il cielo di Roma con i nostri vessilli.  Cogliamo l'occasione per ricordare che sarà possibile visitare la torretta, cuore della S.S.Lazio, restaurata lo scorso anno.

