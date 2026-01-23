Lazio, mercato in equilibrio precario: in chiusura Motta, e in difesa...

Difesa da ricostruire dopo Romagnoli

Tra la protesta dei tifosi e i malumori interni, in casa Lazio il tempo stringe: mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato e la società è chiamata a trovare un equilibrio tra cessioni e nuovi innesti. Come riportato da Il Messaggero, l’addio di Romagnoli ha aperto una riflessione profonda su come sostituirlo. Il direttore sportivo Fabiani vorrebbe puntare su un difensore mancino, con profili come Kike Salas del Siviglia o Diogo Leite dell’Union Berlino, senza escludere Ranieri della Fiorentina, che avrebbe dato apertura a una possibile cessione. Resta sullo sfondo anche Doekhi, che però è un destro. La trasferta di Lecce potrebbe inoltre diventare l’occasione giusta per avviare discorsi legati a Gaspar.

Centrocampo fermo, portiere in arrivo

Se in difesa qualcosa si muove, a centrocampo la situazione appare invece bloccata. Serve un sostituto di Guendouzi, ma Mendoza viene valutato troppo caro, mentre Giovane ha già preso la strada di Napoli. Al momento non c’è un nome in pole e l’ipotesi più concreta resta quella di un possibile “Mister X”. Diverso il discorso tra i pali: con l’uscita di Mandas, la Lazio è pronta a chiudere per Motta della Reggiana, un’operazione che potrebbe essere definita già nella giornata di oggi.