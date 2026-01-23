Il comunicato del Tifo Organizzato: "non presenzieremo a Lazio-Genoa e poi…"

Dopo il comunicato della Lazio pubblicato ieri sera contro il Tifo Organizzato, è arrivata attraverso un comunicato la risposta dei gruppi organizzati del tifo biancoceleste e la decisione di non presenziare a Lazio-Genoa.

PER AMORE DELLA LAZIO, PER RISPETTO DEILAZIALI!

In questo periodo, in cui frustrazione ed isterismi governano i social, siamo obbligati a fare delle scelte, per noi dolorose, in risposta alle dichiarazioni di una società che non riesce ad essere rispettosa delle scelte dei propri tifosi, sangue e cuore della Lazio stessa.

Il comunicato diffuso nella serata di ieri dalla SS Lazio oltre ad essere minaccioso ed oltremodo offensivo nei riguardi della tifoseria biancoceleste, viola quello che è il diritto costituzionalmente sancito dall'art. 21 di poter esprimere il proprio pensiero di dissenso attraverso la parola, lo scritto o altre forme di comunicazione: Costituzione che ogni

Senatore della Repubblica dovrebbe conoscere.

Nonostante la nostra ferma convinzione di non abbandonare lo stadio in maniera definitiva, ci sentiamo in dovere di NON PRESENZIARE sugli spalti durante la partita Lazio-Genoa e di decidere, passo dopo passo, l'evoluzione di una contestazione ormai troppo stretta nelle vesti dei soli quindici minuti del primo tempo di ogni partita.

Ogni tifoso è libero di scegliere ciò che ritiene sia meglio fare nel rispetto della propria coscienza:

la nostra ci impone, dopo questo comunicato, di fugare quei dubbi che prima della sua uscita

avevamo e di conseguenza NON ENTRARE.

Per tutti coloro che liberamente decideranno di non entrare, diamo appuntamento dalle ore 18:00 a Ponte Milvio per ascoltare tutti insieme la cronaca della partita e tifare Lazio come solo noi sappiamo fare.

SE LAZIALI SONO UNITI NON SARANNO MAI SCONFITTI!