Pioli esonerato dalla Fiorentina: c'è l'ufficialità

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Stefano Pioli

Beniamino Civitelli /
Stefano Pioli - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Stefano Pioli - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, dopo l'addio del direttore sportivo Pradè arriva un altro scossone per i Viola.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Pioli esonerato

Stefano Pioli - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Stefano Pioli - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Fiorentina in Serie A non ha mai vinto ed al momento occupa l'ultima casella della classifica in solitaria con soli 4 punti conquistati. In casa Viola c'è più di qualcosa da sistemare e già dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, il sentore di una possibile separazione dall'allenatore Stefano Pioli era nell'aria. Il problema si è presentato sull'accordo per l'uscita del tecnico ex-Milan, il quale era convinto ancora di poter risollevare le sorti della squadra e non ha dunque scelto la strada delle dimissioni. L'accordo per la buonuscita non è stato poi trovato costringendo la dirigenza toscana a procedere con l'esonero.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Stefano Pioli.

Il comunicato della Fiorentina

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.

Marcangeli: "Romagnoli salterà l'Inter. Si va verso…"