Pioli esonerato dalla Fiorentina: c'è l'ufficialità
Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Stefano Pioli
Piove sul bagnato in casa Fiorentina, dopo l'addio del direttore sportivo Pradè arriva un altro scossone per i Viola.
Pioli esonerato
La Fiorentina in Serie A non ha mai vinto ed al momento occupa l'ultima casella della classifica in solitaria con soli 4 punti conquistati. In casa Viola c'è più di qualcosa da sistemare e già dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, il sentore di una possibile separazione dall'allenatore Stefano Pioli era nell'aria. Il problema si è presentato sull'accordo per l'uscita del tecnico ex-Milan, il quale era convinto ancora di poter risollevare le sorti della squadra e non ha dunque scelto la strada delle dimissioni. L'accordo per la buonuscita non è stato poi trovato costringendo la dirigenza toscana a procedere con l'esonero.
Il comunicato della Fiorentina
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa.