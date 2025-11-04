Pioli esonerato dalla Fiorentina: c'è l'ufficialità

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, dopo l'addio del direttore sportivo Pradè arriva un altro scossone per i Viola.

Pioli esonerato

Stefano Pioli - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Fiorentina in Serie A non ha mai vinto ed al momento occupa l'ultima casella della classifica in solitaria con soli 4 punti conquistati. In casa Viola c'è più di qualcosa da sistemare e già dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, il sentore di una possibile separazione dall'allenatore Stefano Pioli era nell'aria. Il problema si è presentato sull'accordo per l'uscita del tecnico ex-Milan, il quale era convinto ancora di poter risollevare le sorti della squadra e non ha dunque scelto la strada delle dimissioni. L'accordo per la buonuscita non è stato poi trovato costringendo la dirigenza toscana a procedere con l'esonero.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Stefano Pioli.

Il comunicato della Fiorentina