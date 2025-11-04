La gioia di Zaccagni sui social dopo Lazio-Cagliari

La Lazio si rilancia dopo il pareggio maturato giovedì sul campo del Pisa vincendo per 2-0 contro il Cagliari. Decisive sono state le reti di Isaksen e Zaccagni regalando ai biancocelesti il sesto risultato utile consecutivo.

La gioia di Zaccagni

Zaccagni

Può essere felice soprattutto Zaccagni, che ieri nei minuti recuperando palla su un'uscita sanguinolenta del Cagliari si è prima aggiustato la palla sul destro e poi ha lasciato partire il tiro che ha tolto la ragnatela all'incrocio dei pali. Per il capitano biancoceleste si tratta del terzo gol in questo campionato ed aggancia così Cancellieri come maggior numeri di reti siglate finora.

Mattia Zaccagni ha voluto dedicare un post sul proprio profilo Instagram alla vittoria di ieri sera.

Il post di Zaccagni su Instagram