Romagnoli Lazio esplode contro l’arbitro Colombo: “Succede sempre a noi”

La Lazio ha risposto con furia al pari conquistato contro l'Udinese. @Nel finale, il gol di Davis, nato da un tocco di mano, è stato giudicato valido dall'arbitro Colombo, provocando forte stupore nell'ambiente biancoceleste. Federico Sala di Dazn ha spiegato come i calciatori, in particolare i romagnoli laziali, apparissero chiaramente irritati: “ Succede sempre a noi! ” e “È mano, devi fischia!”, avrebbe gridato il centrale verso il direttore di gara ufficiale designato.