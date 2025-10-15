Women, Vernis diventa un caso: assenza non autorizzata e irreperibilità. Pinzani fa chiarezza

Nonostante l’ottimo avvio di stagione, lo spogliatoio della Lazio Women si trova ora a fare i conti non solo con una lunga serie di infortuni, ma anche con un'assenza inaspettata e non autorizzata.

In questo scenario, il tecnico biancoceleste è costretto a misurarsi con le numerose defezioni che hanno colpito il gruppo squadra, un problema condiviso anche dalla formazione maschile. L’ultima tegola è arrivata durante la sfida casalinga contro il Genoa, con l’infortunio di Simonetti, che si aggiunge a una lista già lunga di indisponibili. Ma a preoccupare ulteriormente l’ambiente è la situazione legata a Nicole Vernis.

Il caso Vernis

Arrivata in estate in prestito dal Lexington Sporting Club, la centrocampista classe 2002 era stata accolta come un innesto di valore, destinato a dare qualità e profondità alla mediana biancoceleste. Le sue prime apparizioni avevano confermato le aspettative: titolare nella doppia sfida della Women’s Cup contro Napoli e Juventus, e poi anche nella semifinale contro la Roma. Grassadonia le aveva dato fiducia anche nella gara d’esordio in campionato contro il Como, schierandola dal 1’.

Tuttavia, proprio dopo quella partita, qualcosa si è incrinato: Vernis non si sarebbe più presentata a Formello e, da oltre una settimana, risulta irreperibile. Un comportamento che ha complicato ulteriormente i piani del tecnico, già alle prese con un reparto di centrocampo fortemente ridotto.

La sua assenza, non giustificata e al momento ancora senza spiegazioni ufficiali, rappresenta un caso spinoso all’interno di un gruppo che, al netto delle difficoltà, stava mostrando segnali importanti di crescita.

L'intervento di Pinzani