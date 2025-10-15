Pinzani: "Multa? Una strumentalizzazione, bastava avvertire. Per dieci minuti di notorietà..."

Il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, è intervenuto ai microfoni ufficiali della società per commentare l'inizio convincente della squadra di mister Grassadonia, che nelle prime due uscite stagionali ha collezionato due vittorie consecutive, e si prepara alla prossima sfida casalinga contro la Juventus.

Tuttavia, il DS ha voluto anche fare chiarezza sulla multa ricevuta dalla società biancoceleste per la mancata erogazione dell'acqua calda nello spogliatoio della cinquina arbitrale.

Il direttore sportivo della Lazio Women ai microfoni ufficiali della società

Abbiamo ricominciato da dove avevamo finito lo scorso anno, e questo ci dà tanta soddisfazione. Nel 2025 abbiamo giocato 21 partite, vincendone 16. Un percorso che ci eravamo prefissati, in linea con le speranze della società. Lazio concreta? Sì, un po' diversa, più pragmatica all'inizio. Contro il Como, lo scorso anno non avremmo vinto: è un segno di maturazione. Merito alle ragazze che sono qui dallo scorso anno, che hanno facilitato l'inserimento delle nuove. Ci sono state delle defezioni da fronteggiare. Purtroppo tante assenze, con due o tre infortuni in rapida successione. Con il Genoa abbiamo perso Simonetti, e grazie a Dio gli esami hanno evidenziato una lesione minima: in 20 giorni tornerà. Siamo fiduciosi in quelle che abbiamo.

Riguardo la situazione spinosa attorno a Vernis

Centrocampo? Premesso che nella Lazio devono giocare ragazze orgogliose di portare questa maglia, la situazione di Vernis rappresenta un problema: ha deciso, senza alcun permesso, di assentarsi e partire. È da una settimana che non è più con noi, irreperibile. È un fatto estremamente grave, cercheremo di risolverlo. Questo comportamento ha arrecato un danno notevole: si parla di una titolare, che cercavamo di inserire con continuità. E ora non posso nemmeno rimpiazzarla.

Sulla multa ricevuta

Mi viene da ridere. È una totale mancanza di buon senso. Noi abbiamo una struttura che, se dico all’avanguardia, è dire poco. Riceviamo complimenti costanti. 20 ragazze della Lazio e 20 del Genoa hanno fatto la doccia tranquillamente, senza evidenziare alcun problema. Bastava che la cinquina ce lo facesse notare. Mi sembra una strumentalizzazione. Bastava avvertire, senza scriverlo sul referto. L’anomalia è lì. Sono ragazzi giovani, per dieci minuti di notorietà... Noi stiamo molto attenti al rapporto con la classe arbitrale. Regaliamo cinque maglie, sia in casa che fuori, alla terna arbitrale, perché è una forma di rispetto per chi viene ad arbitrare. Non siamo certo in una struttura fatiscente. Ci sono stati componenti dello staff che hanno fatto la doccia fredda a Como, eppure non lo abbiamo scritto da nessuna parte.

Sul cammino in Serie A della Lazio Women

Con due vittorie consecutive si lavora meglio. Ma dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra, affrontare le prossime con determinazione e con l’obiettivo di regalare ancora più soddisfazioni. Due partite vinte con merito e che ci fanno la forza di affrontare una partite, sulla carta, proibitiva.

Contro la Juventus? L'unica cosa che spero è che si stancheranno molto domani sera in Champions League. La loro società ha due squadre. Sarà bello confrontarci ancora dopo aver fatto un risultato di grande prestigio quando abbiamo vinto in casa loro (partita per la fase a gironi di Women's Cup, ndr).

Riguardo alle nuove giocatrici

Si stanno inserendo bene, grazie alle ragazze che erano già qui lo scorso anno. Hanno passione e voglia di imparare. Sono venute in una squadra dove non è facile trovare posto, e devono lottare per conquistarlo.

Prosegue il DS

Su Le Bihan? Clarisse si sta confermando. È una calciatrice di livello internazionale, si comporta in modo semplice e non fa pesare la sua forza e la sua importanza. Nazionali? Sarà una soddisfazione per la società quando avrà quattro/cinque/sei calciatrici che partiranno per la nazionale maggiore, non considerando le straniere. Club e gruppo squadra? Grande coesione tra di noi. Non so quante società possano dire di avere sempre vicino un presidente o un generale come Angelo Fabiani. Miglioramenti nel campionato femminile? La cosa che balza all'occhio è che c'è stato un livellamento verso l'alto. Anche le neopromosse sono livellate verso l'alto. la preparazione sia fisica che tecnico-tattica sarà determinate e in questo abbiamo uno staff che non lascia niente di intentato.

Sul calcio femminile