Le convocate dell'Italia femminile: quattro laziali presenti

Da pochi minuti sono stati diramati i 30 nomi della rosa dell'Italia femminile che tra alcuni giorni affronterà una doppia amichevole contro Giappone e Brasile. Il commissario tecnico Soncin inizia a preparare il doppio impegno e in casa biancoceleste sono ben quattro i profili che sono stati convocati per vestire la maglia azzurra. Un'importante notizia di giornata riguarda il nuovo capo delegazione della nazionale italiana femminile, che risponde al nome di Sara Gama. Ecco di seguito le convocate.

Il post Instagram con i nomi delle convocate

I nomi in casa Lazio

Il primo nome arriva dai pali, convocata infatti Francesca Durante, per lei finora ben 14 presenze con la maglia azzurra.

Passiamo alla difesa, con Federica D'Auria scelta da mister Soncin. La giovane calciatrice 22enne ha disputato finora solo una presenza con le azzurre.

Restiamo ancora nel reparto difensivo con la convocazione di Elisabetta Oliviero, la 28enne oramai è una veterana dell'Italia femminile, 28 anni e ben 12 presenze collezionate.

L'ultimo nome corrisponde al bomber della Lazio femminile, ovvero Martina Piemonte. In nazionale azzurra del 2014 e 26 sono le presenze finora ottenute.