Isaksen: “Sarri? All’inizio è stata davvero dura, adesso invece…”

La convocazione della Danimarca può essere vista da Isaksen come un’occasione per rimettersi in forma al più presto: la mononucleosi di quest’estate lo ha rallentato e in questo momento c’è da battere anche la concorrenza di Cancellieri. Direttamente dal ritiro, Isaksen ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nel primo anno di Sarri facendo un confronto con la situazione attuale. Queste le sue parole ai microfoni del portale DagBladet.

Le parole di Isaksen su Sarri

Ora è cento volte più facile allenarsi con lui. All'inizio, quando sono arrivato alla Lazio, è stata davvero dura, mentre adesso ho un il grande vantaggio di sapere l'italiano. In più conosco bene anche le sue tattiche e i suoi metodi di lavoro, quindi so cosa vuole.

Isaksen sfida Cancellieri