Isaksen: “Sarri? All’inizio è stata davvero dura, adesso invece…”
Ai microfoni del portale DagBladet, l’esterno danese ha parlate delle difficoltà e dei progressi avuti con mister Sarri
La convocazione della Danimarca può essere vista da Isaksen come un’occasione per rimettersi in forma al più presto: la mononucleosi di quest’estate lo ha rallentato e in questo momento c’è da battere anche la concorrenza di Cancellieri. Direttamente dal ritiro, Isaksen ha parlato delle difficoltà che ha incontrato nel primo anno di Sarri facendo un confronto con la situazione attuale. Queste le sue parole ai microfoni del portale DagBladet.
Le parole di Isaksen su Sarri
Ora è cento volte più facile allenarsi con lui. All'inizio, quando sono arrivato alla Lazio, è stata davvero dura, mentre adesso ho un il grande vantaggio di sapere l'italiano. In più conosco bene anche le sue tattiche e i suoi metodi di lavoro, quindi so cosa vuole.
Isaksen sfida Cancellieri
Dal prestito al Parma è tornato Cancellieri, che in questo momento sta andando alla grande. Per me ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma lotterò per tornare a giocare e coglierò l'occasione quando mi si presenterà.