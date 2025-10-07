Come sta Sinner dopo il ritiro dal torneo cinese?
Il numero due del mondo si ferma per recuperare dopo i crampi in Cina: nessun infortunio, solo stanchezza.
Buone notizie per Jannik Sinner dopo il ritiro dal torneo di Shanghai. Il numero due del mondo, costretto a fermarsi durante il match contro Griekspoor a causa dei crampi, non ha riportato alcun infortunio serio. Le condizioni di caldo estremo e umidità elevata hanno messo a dura prova il fisico dell’azzurro, che ha preferito non rischiare peggioramenti. Ora si trova a Monte Carlo, dove trascorrerà alcuni giorni di completo riposo prima di riprendere la preparazione.
Riposo a Monte Carlo e test prima dei prossimi tornei
Il team di Jannik Sinner ha confermato che il problema è dovuto soltanto a uno stress fisico temporaneo. Dopo qualche giorno di pausa, il campione italiano si sottoporrà a test specifici per analizzare le cause dei crampi e migliorare la gestione delle energie. L’obiettivo è tornare in campo al meglio per i prossimi impegni del Six Kings Slam, Vienna e Parigi, con la voglia di chiudere al massimo una stagione straordinaria.