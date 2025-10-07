In quattro partono per le Nazionali, Dia resta a Roma: ecco il motivo
Ci sono novità sul fronte Nazionali: Dia non parte per il Senegal, resterà a Formello
Archiviato il pareggio pirotecnico contro il Torino, la Lazio potrà sfruttare questa sosta per recuperare alcuni calciatori che sono alle prese con vari infortuni. I calciatori biancocelesti che partiranno con le rispettive Nazionali saranno quattro: Boulaye Dia resta a Formello, le sue condizioni fisiche sono da monitorare.
Il comunicato della Lazio sui calciatori convocati dalle rispettive Nazionali
Di seguito gli impegni dei quattro calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali:
ALBANIA - Elseid Hysaj
Qualif. Mondiali 2026 | Serbia-Albania (11.10.2025, 20:45)
Amichevole | Albania-Giordania (14.10.2025, 19:00)
DANIMARCA - Gustav Isaksen
Qualif. Mondiali 2026 | Bielorussia-Danimarca (09.10.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Grecia (12.10.2025, 20:45)
GRECIA - Christos Mandas
Qualif. Mondiali 2026 | Scozia-Grecia (09.10.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Grecia (12.10.2025, 20:45)
PORTOGALLO - Nuno Tavares
Qualif. Mondiali 2026 | Portogallo-Irlanda (11.10.2025, 20:45)
Qualif. Mondiali 2026 | Portogallo-Ungheria (14.10.2025, 20:45)
Dia resta a Formello
Il calciatore non è partito per il Senegal, dopo la ripresa degli allenamenti lo staff sanitario farà il consueto punto medico sulla situazione dei giocatori.