In quattro partono per le Nazionali, Dia resta a Roma: ecco il motivo

Ci sono novità sul fronte Nazionali: Dia non parte per il Senegal, resterà a Formello

Emanuele Petrucci /
Dia
Dia - Riutilizzabile

Archiviato il pareggio pirotecnico contro il Torino, la Lazio potrà sfruttare questa sosta per recuperare alcuni calciatori che sono alle prese con vari infortuni. I calciatori biancocelesti che partiranno con le rispettive Nazionali saranno quattro: Boulaye Dia resta a Formello, le sue condizioni fisiche sono da monitorare.

Lazio
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il comunicato della Lazio sui calciatori convocati dalle rispettive Nazionali

Di seguito gli impegni dei quattro calciatori biancocelesti convocati dalle rispettive Nazionali:

 

ALBANIA - Elseid Hysaj

Qualif. Mondiali 2026 | Serbia-Albania (11.10.2025, 20:45)

Amichevole | Albania-Giordania (14.10.2025, 19:00)

 

DANIMARCA - Gustav Isaksen

Qualif. Mondiali 2026 | Bielorussia-Danimarca (09.10.2025, 20:45)

Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Grecia (12.10.2025, 20:45)

 

GRECIA - Christos Mandas

Qualif. Mondiali 2026 | Scozia-Grecia (09.10.2025, 20:45)

Qualif. Mondiali 2026 | Danimarca-Grecia (12.10.2025, 20:45)

 

PORTOGALLO - Nuno Tavares

Qualif. Mondiali 2026 | Portogallo-Irlanda (11.10.2025, 20:45)

Qualif. Mondiali 2026 | Portogallo-Ungheria (14.10.2025, 20:45)

Dia resta a Formello

Il calciatore non è partito per il Senegal, dopo la ripresa degli allenamenti lo staff sanitario farà il consueto punto medico sulla situazione dei giocatori.

