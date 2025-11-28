Como-Sassuolo 2-0, vita facile per gli uomini di Fabregas

E' il match che apre la 13sima giornata del campionato di Serie A quello tra Como e Sassuolo. Due squadre che stanno sicuramente sorprendendo e che si passano in classifica solo 4 punti di distanza. Il campo però oggi segna un gap non da poco. Gli uomini di Fabregas infatti vincono facilmente dominando per l'intera durata della gara. Finisce 2-0 per il Como e a decidere i gol di Douvikas ed Alberto Moreno.

L'andamento del match

Il Como parte subito alla grande. Aggressività e giro palla veloce. Il Sassuolo fatica a stare dietro alle manovre della squadra di Fabregas ed il risultato è sbloccato dopo solo 14 minuti: Douvikas approfitta di un rimpallo fortunoso per segnare la rete dell'1-0. I neroverdi non riescono a far sentire la loro presenza in avanti così che il Como ha vita facile e chiude in vantaggio il primo tempo.

Nel secondo tempo la musica non cambia, stesso copione. Solo 8 minuti dalla ripresa e Moreno segna di testa facilmente dopo l'assist del solito Nico Paz. Il Como controlla e tiene lontano dalla propria porta gli avversari fino al minuto 97, portando a casa altri tre punti importantissimi.

Le rispettive classifiche

Balzo in avanti importante per il Como. Adesso i punti in classifica sono 24 e momentaneamente solo 3 distanze dal primo posto. Inoltre dietro di sè ha creato un bel vuoto, a 6 punti c'è la Juventus che ha però una partita in meno.

Dall'altra parte serata amara per il Sassuolo. Non solo per la sconfitta arrivata contro una squadra che sta dimostrando qualità assolute ma per la perdita di uno dei suoi uomini più importanti se non il più importante, Domenico Berardi. Il numero 25 si è fermato nel secondo tempo per un infortunio. In quanto alla classifica i neroverdi si trovano al nono posto con 17 punti realizzati.