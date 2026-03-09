Milan, pesante giallo nel derby: un titolare salterà l'incontro con la Lazio

Il Milan di Massimiliano Allegri vola sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto l'Inter per 1-0 grazie alla rete di Estupinan, accorciando a sette punti la distanza dalla vetta della classifica. Tuttavia, la festa rossonera è stata parzialmente rovinata dall'assegnazione di un giallo per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pilastro della mediana rossonera fin dal suo arrivo in estate, non potrà prendere parte alla trasferta di Roma contro la Lazio, in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45.

I motivi del giallo

Durante il match contro l'Inter, Rabiot è stato ammonito all'80' per un intervento scorretto su Dumfries. Essendo arrivato al derby già in condizioni di diffida, il cartellino giallo ha fatto scattare automaticamente la squalifica per un turno. Per Allegri si tratta di una perdita tattica fondamentale: il francese, che in questa stagione ha ritrovato il suo mentore sulla panchina rossonera, è stato finora un inamovibile nello scacchiere tattico del Milan.

Milan, la mediana da ridisegnare

Senza la fisicità e gli inserimenti di Rabiot, il club rossonero dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare la Lazio all'Olimpico. Con il rientro di Ricci, la qualità di Modric e la possibilità di cedere il posto a Musah, Allegri dovrà decidere se mantenere un centrocampo più tecnico o inserire profili più muscolari per bilanciare l'assenza del numero 14. Questa sfida rappresenterà un test cruciale per le ambizioni scudetto del Milan, che non può permettersi passi falsi nella rincorsa alla capolista Inter.