Lazio, Sarri progetta l'Anno Uno: Big e nuovi arrivati in bilico

La Lazio si trova di fronte a un bivio cruciale in quello che Maurizio Sarri ha battezzato come Anno Zero, in attesa di inaugurare ufficialmente il prossimo Anno Uno. Tra infortuni, un mercato invernale complicato e incertezze societarie, il club biancoceleste deve ora gettare le basi per il futuro, ma la rosa attuale sembra tutt'altro che blindata.

Incertezze e possibili addii in difesa

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, quasi nessuno può considerarsi certo della riconferma. In difesa la situazione è particolarmente tesa: sia Romagnoli che Gila hanno il contratto in scadenza nel 2027 e potrebbero salutare la Capitale. Se per il primo si era già parlato di un possibile trasferimento in Qatar a gennaio, il secondo sembra essere finito nel mirino del Milan di Igli Tare, il dirigente che lo portò originariamente a Roma.

Il rebus dei nuovi acquisti e il fattore bilancio

Tra i volti nuovi, l'unico ad aver già convinto pienamente Sarri è Taylor, che già si è assicurato per la prossima stagione. Al contrario, regna il dubbio su Ratkov e sul giovane Przyborek, quest'ultimo ancora in attesa dell'esordio. Anche in attacco il futuro è un'incognita: Maldini si gioca la permanenza in questi mesi finali, mentre per Dia e Noslin non ci sono certezze, nonostante Lotito abbia menzionato un'offerta importante per il primo. Ogni mossa di mercato dipenderà però dalla prossima trimestrale, che stabilirà se la Lazio avrà libertà di manovra o se dovrà operare a saldo zero.