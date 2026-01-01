Castellanos al West Ham, scambio di documenti con la Lazio: le cifre

Si muove qualcosa nel mercato in uscita della Lazio, il reparto è quello offensivo: stiamo parlando di Castellanos. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Capitale proprio in questa sessione invernale e la trattativa sembrerebbe essere ad un buon punto.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via OneFootball

Scambio di documenti tra Lazio e West Ham per Castellanos

La trattativa è alle battute finali, arrivano conferme sullo scambio di documenti da parte dei maggiori esperti di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro. Il giocatore è atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per effettuare le visite mediche. La Lazio dovrà versare il 15% della vendita al New York Fc, squadra da cui hanno acquistato il calciatore.