Nuova avventura per Luca Crecco: ecco la nuova squadra

Nuova avventura per un'ex biancoceleste, protagonista nel suo piccolo della migliore Lazio dei tempi di Simone Inzaghi. Il Sorrento ha infatti ufficializzato l'arrivo di Luca Crecco. Rimasto svincolato dopo l'esperienza al Latina, l'ex giocatore della Lazio ha firmato con il club campano, attualmente militante in Serie C. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Crecco ha totalizzato 8 presenze in Prima Squadra, con all'attivo anche un gol realizzato nella Serie A 2016/17.

Il post social del suo nuovo club

Crecco e la Lazio

Un amore che nasce fin da bambino tifoso, tante giovanili e poco spazio in una Lazio di alto livello guidata dall'allenatore piacentino Simone Inzaghi. Nonostante ciò per lui 5 presenze con l'aquila sul petto ed un gol realizzato.