Lazio, la squadra a fianco dei tifosi: i calciatori preparano una lettera per Lotito

Mister Gattuso e Capitan Zaccagni erano stati chiari nelle dichiarazioni post Lazio-Milan, il calcio senza tifosi non è calcio. È proprio questa la ragione per la quale all'interno dello spogliatoio sta prendendo piede un'iniziativa forte e inaspettata per tentare di ritrovare un'Olimpico colmo della sua gente.

Una lettera per Lotito

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, i calciatori della avrebbero deciso di scrivere una lettera aperta indirizzata direttamente a Claudio Lotito, con l'obiettivo di fare da tramite e spingere la società ad ascoltare con più attenzione le richieste della tifoseria.

​Il pensiero di Gattuso

​A dare ulteriore forza a questo progetto di mediazione ci sarebbe anche il parere favorevole del tecnico, che avrebbe apprezzato l'iniziativa dei suoi ragazzi. L'allenatore, consapevole di quanto il sostegno del pubblico sia vitale per trascinare la squadra nelle gare chiave della stagione, vede nella mossa dei giocatori un segnale di grande compattezza e maturità. Come riportato dal quotidiano, lo spogliatoio non vuole restare indifferente di fronte questa situazione e sente l'esigenza di ricucire uno strappo che rischia di condizionare il cammino della squadra in campo.

Nella pagina successiva la lettera di Bisignani