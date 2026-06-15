Atalanta, Sarri e il suo staff attesi a Zingonia: si avvicina l'ufficialità

Ginevra Sforza /

Dopo l'addio alla Lazio, Maurizio Sarri sembra ormai pronto per la sua nuova avventura sulla panchina dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nel giro di un'ora l'ex tecnico biancoceleste e il suo staff arriveranno a Zingonia, dove prenderà ufficialmente il via il nuovo corso con la Dea. 

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Nella giornata di ieri è stata completata la documentazione per l'annuncio di Sarri all'Atalanta e già nel pomeriggio potrebbe arrivare l'ufficialità.

 

 

 

 

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