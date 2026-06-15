Atalanta, Sarri e il suo staff attesi a Zingonia: si avvicina l'ufficialità
Dopo l'addio alla Lazio, Maurizio Sarri sembra ormai pronto per la sua nuova avventura sulla panchina dell'Atalanta. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nel giro di un'ora l'ex tecnico biancoceleste e il suo staff arriveranno a Zingonia, dove prenderà ufficialmente il via il nuovo corso con la Dea.
Nella giornata di ieri è stata completata la documentazione per l'annuncio di Sarri all'Atalanta e già nel pomeriggio potrebbe arrivare l'ufficialità.