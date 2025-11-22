I tifosi hanno scelto il nuovo nome dell'aquila della Lazio: ufficiale

Nei giorni scorsi è stato avviato dalla società attraverso i propri profili social il contest ufficiale per regalare alla nuova aquila della Lazio il nome che la accompagnerà d'ora in avanti.

Scelto il nome della nuova aquila

Il contest è terminato ufficialmente alle 17.00 e tra poco arriverà anche la comunicazione da parte della società che sancirà definitivamente il nuovo nome, ma il verdetto è stato schiacciante. Sei erano i nomi in lizza: Olympia, Flaminia, Vittoria, Cornelia, Gloria e Minerva. I tifosi della Lazio votando sul canale WhatsApp ufficiale della Lazio hanno scelto: Flaminia!

Flaminia ha ottenuto ben 20.400 voti piazzandosi al primo posto per distacco; al secondo posto si trova Olympia con 10.800 preferenze per quello che sarebbe lo stesso nome della precedente aquila, chiude il podio Vittoria con 6.700 click; più staccate invece le preferenze per Cornelia, Gloria e Minerva.

Aquila Flaminia - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Domani la presentazione allo stadio

Come ricordato dalla società, nonostante un clima di forte tensione con uno Stadio Olimpico che si appresta ad essere vuoto per larga parte vista la protesta annunciata, verrà presentata ufficialmente la nuova aquila insieme al suo falconiere Giacomo Garruto. I tifosi della Lazio dovranno attendere ancora un po' prima di vederla volare sopra le proprie teste, ma domani farà la sua prima comparsa ufficiale