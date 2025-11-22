Serie A | Cagliari-Genoa partita pazza. Il Bologna vince ed aggancia la vetta

Sono andate in archivio le prime due gare della 12° giornata di Serie A che si sono giocate alle 15:00.

Cagliari-Genoa: 3-3

Alla Unipol Domus di Cagliari la partita termina con sei reti, ma con le due squadre che alla fine si spartiscono la posta in palio. Ad aprire le marcature è la squadra di De Rossi grazie a Vitinha che al 18' su assist di Colombo trova la via del gol. Al 33' risponde poi il Cagliari con Borrelli che riequilibra i conti, prima che Ostigard al 41' e Sebastiano Esposito al 43' portino le due squadre a fine primo tempo sul parziale di 2-2. Nella ripresa arriva la doppietta personale di Borrelli che sfrutta il cross dalla destra di Zappa e buca la porta difesa da Leali. Sul finale di gara il Genoa riesce ad acciuffare il pareggio grazie ad Aaron Martin uno dei giocatori di maggiore qualità a disposizione di De Rossi, che sfruttando un gravissimo errore di Caprile trova la via del gol. Nei minuti finali accade di tutto con il Genoa che prima colpisce un palo all'87° con Ostigard e poi Norton-Cuffy si fa espellere per un secondo giallo dopo un fallo su Folorunsho.

De Rossi - Via onefootball (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Udinese-Bologna: 0-3

A Udine non c'è partita. La squadra di Italiano si impone e aggancia la vetta della classifica in attesa del risultato delle altre. I tre gol sono stati siglati tutti nel secondo tempo grazie ad uno splendido Pobega, autore di una doppietta in soli cinque minuti. Nel primo tempo Orsoloni, infallibile sinora dagli 11 metri, si è fatto ipnotizzare da Okoye che blocca addirittura in due tempi. Mette il sigillo sul match Bernardeschi, che torna al gol in Serie A.