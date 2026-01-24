Romagnoli ai saluti, caccia al sostituto: occhi puntati su Gaspar

Con l’uscita di Alessio Romagnoli la Lazio dovrà intervenire sul mercato per puntellare un reparto che perderà una delle sue pedine più importanti. La difesa biancoceleste è infatti in fase di smantellamento: Tavares è nel mirino di club arabi e turchi, Gigot è fuori rosa e anche gli Hysaj è ormai ai saluti. A ciò si aggiungono le condizioni fisiche di Patric, che non offrono garanzie, e la volontà di Gila di lasciare la Capitale biancoceleste.

Gaspar nel mirino

La difesa vive una situazione più critica che mai e, proprio per questo motivo la società biancoceleste ha deciso di dare priorità assoluta al reparto arretrato. Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, il direttore sportivo è alla ricerca di nuovi centrali e uno dei nomi finiti sulla propria lista desideri è Gaspar del Lecce. L’ostacolo è principale è rappresentato da Corvino, che non apre al prestito e chiede circa 9 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore centrale.

Altri nomi sul tavolo

Restano nel mirino comunque i due centrali dell’Union Berlin, Diogo Leite e Doekhi, entrambi in scadenza a giugno. E, sempre secondo quanto raccolto dal quotidiano romano, le altre opzioni portano a Kaiki Bruno del Cruzeiro e a Luca Ranieri: quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere un’opportunità last minute, considerato che è ormai finito fuori dalle gerarchie di Vanoli alla Fiorentina.