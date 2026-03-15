Lazio-Milan, le formazioni ufficiali di Sarri: la scelta in mediana

A pochi istanti dal fischio d'inizio i tecnici delle rispettive squadre hanno diramato le loro formazioni ufficiali per Lazio-Milan.

Poche novità di formazione per Sarri: il mister è stato ancora una volta costretto a fare nuove scelte a seguito degli infortuni che continuano a colpire la rosa laziale. Dopo il ko di Romagnoli e Basic, entrambi ancora indisponibili, Sarri ha dovuto ripiegare su Provstgaard come centrale in coppia con Gila e Patric in mediana per sostituire il croato ancora out.

La formazione ufficiale di Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. Allenatore: Sarri.

Gli undici titolari di Allegri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.