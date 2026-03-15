Lazio-Milan, Pavlovic nel pre: "Siamo pronti. Per marcare Maldini dobbiamo..."

In vista del calcio d’inizio di Lazio-Milan, il giocatore del club rossonero, Pavlovic, si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare il momento della squadra e presentare il match.

Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito e pensare a noi stessi per fare la nostra partita fino alla fine. Avere diecimila tifosi oggi allo stadio mi rende contento.

Marcare Maldini? Non è facile, dobbiamo essere pronti per lui e stare attenti sempre perché lui è un grande giocatore con tanta qualità.