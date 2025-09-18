Lazio, a poche ore dal derby Taty è in campo, ma Rovella ancora fermo: le ultime da Formello

A poche ore dal derby, la Lazio è investita da un dubbio importante: ce la faranno due giocatori fondamentali come Rovella e Castellanos ad essere pronti per la stracittadina? I due calciatori, infatti, non vantano ottimali condizioni fisiche, ma stanno facendo di tutto per ritornare al meglio della forma.

Le condizioni dei due calciatori

L’apparizione di Taty a Formello è un’immagine di speranza: ieri l’attaccante si è allenato in gruppo, con il pallone, a pieno ritmo. Però, Sarri aspetta conferme oggi, anche se conta di averlo a disposizione. Ne valuterà i rischi, lo stato di forma, da più di 10 giorni, l’argentino è alle prese con fastidi agli adduttori. Per precauzione, in allenamento verrà preparato anche Dia, ma se arriveranno garanzie dal Taty, sarà lui il titolare inamovibile. Sarri ha già azionato il piano per il derby con una doppia seduta. Mentre Castelllanos si è rivisto in gruppo, Rovella è ancora fermo e, forse, tornerà oggi, giorno in cui i medici faranno il punto della situazione. Il centrocampista era finito k.o. a Reggio Emilia, dopo aver rischiato il doppio giallo per una trattenuta. Un allungo fatale lo aveva costretto alla sostituzione dopo essere rimasto al centro di un caso nella settimana precedente: disponibile, seppure in panchina, in Nazionale. A Formello era tornato piuttosto affaticato, ma nessuna lesione era emersa dagli esami strumentali svolti: lo stop è arrivato, successivamente, solo in campo.

Gli scenari possibili al derby

Sarri valuta i due rientri, pesando pro e contro. Per il derby verrà rivalutato tutto poiché Dele-Bashiru rischia di più: ha giocato due derby l’anno scorso che si sono rivelati due flop. Sarri ha come alternativa solo Belahyane, non ancora Vecino. Il centrocampista marocchino sta piacendo molto in allenamento e Mau ha avuto la tentazione di lanciarlo con il Sassuolo, chissà che ce l’abbia ancora. Belahyane riesce ad aprire spazi, a trovare corridoi, come è successo col Verona e a Reggio Emilia. Il mister lo sta impostando da mezzala, non da play, ritiene sia confusionario nel primo ruolo, gli chiede di tenere meno il pallone, di velocizzare l’azione. Gli piace il modo in cui attacca lo spazio, la velocità di azione e reazione, il passaggio illuminante. In avanti, invece, in ballo c’è un solo posto: per Cancellieri o Pedro.