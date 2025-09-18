È la partita che come si suol dire che può valere una stagione, il derby della capitale quest'anno arriva prestissimo con quello di ritorno che invece arriverà tardissimo, alla penultima giornata. Sarri e Gasperini, alla sua prima Stracittadina, si affacciano al derby reduci da una sconfitta rispettivamente contro Sassuolo e Torino: i due tecnici sono così chiamati a rialzarsi immediatamente in quella che potrebbe essere una partita spartiacque per il prosieguo del campionato o quantomeno per questo inizio di stagione.

Per parlare della partita, che blocca letteralmente la Capitale, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it: Tommaso Turci, giornalista e bordocampista per Dazn, che domenica seguirà il derby vicino alle due panchine e sarà pronto a raccontare tutti i retroscena della gara.

Come giudichi la partita della Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo? Una sconfitta forse inaspettata…

Sì inaspettata, devo dire che per quello che avevamo visto contro il Verona, sembrava una Lazio in crescita anche dal punto di vista della brillantezza negli ultimi 25-30 metri. È stato troppo poco quello che ha proposto la squadra di Sarri a Reggio Emilia, anche se poi andando ad analizzare nel complesso quella che è stata la gara è stato un match in cui si poteva portare a casa qualcosa di più, al netto di una Lazio non brillantissima gli episodi non sono andati in favore dei biancocelesti.

Ti aspettavi una Lazio più avanti a questo punto della stagione?

Adesso è ancora calcio d'estate, sono sempre dell'idea che i valori si vedranno nel corso della stagione, fra qualche settimana. Si potrà fare un reale bilancio dei valori della squadra a fine girone d'andata, adesso dopo tre partite parlare di squadra più avanti o più indietro sulla base prettamente di risultati è inutile. La partita di Como è stata bruttissima, col Verona forse è stata invece eccessivamente facile, mentre quella di Reggio Emilia ci dà delle indicazioni di una Lazio che deve mettere qualcosa di più soprattutto là davanti e dal punto di vista dell'intensità. Credo che questa squadra perda tanto soprattutto quando non riesce a mantenere intensità con il suo tridente offensivo e gli inserimenti dei centrocampisti, però francamente continuo a pensare che sia una squadra forte, continuo a pensare che se lavorerà bene dal punto di vista fisico e troverà benzina importante nelle gambe riuscirà a togliersi soddisfazioni.

Sei d'accordo con Sarri quando dice che dal momento che la Lazio smetterà di pensare e tutto andrà in automatico la squadra migliorerà, oppure ci sono dei limiti tecnici oltre cui non si può andare?

Conosciamo quello che è il calcio di Sarri, sappiamo quanto è importante riuscire a comprenderlo e quanto è complesso per un giocatore entrare subito nei suoi meccanismi. C'è da dire che ci sono molti giocatori che sono stati già allenati da Sarri e sanno quindi quali sono le sue richieste e penso che si possa migliorare ulteriormente, ma si parte da una base solida. Quando si parla della rosa della Lazio per me si sottovaluta quello che è il reale valore di questa squadra. È vero che c'è stato il blocco del mercato però ci sono dei giocatori forti che c'erano già nella passata stagione e adesso hanno un anno in più d'esperienza, il gruppo secondo me è sempre stato coeso e ha fatto cose abbastanza importanti quindi credo che comunque la squadra dal punto di vista della qualità ci sia, bisogna mettere a posto qualcosa e bisogna farlo in fretta, chiaro che adesso c'è una partita che determina tanto, soprattutto dal punto di vista emotivo, quello che sarà il percorso della Lazio.

