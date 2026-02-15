Ansia per Gila, dolore al ginocchio e sostituzione: adesso gli esami

Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio resta con il fiato sospeso per le condizioni di Mario Gila.

Dolore al ginocchio

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Il difensore spagnolo ha avvertito dolore al ginocchio dopo un contrasto intorno alla mezz'ora di gioco, ma ha stretto i denti e abbandonato il campo solo a fine primo tempo. Il suo cambio forzato desta però preoccupazione perchè Gila ha avvertito il riacutizzarsi di un dolore che si porta dietro già da tempo.

Le parole di Sarri

In conferenza stampa Sarri sulle condizioni dello spagnolo ha detto: “Ha un dolore al ginocchio, dice di non aver preso colpi. Credo che dovrà fare degli esami e capire da cosa nasce questo fastidio”.