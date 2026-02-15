Zaccagni mette nel mirino la trasferta di Cagliari
Come riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo del capitano biancoceleste è quello di tornare in campo tra una settimana.
Lo stop
Zaccagni è fermo dalla gara contro il Genoa dello scorso 30 gennaio per una lesione al muscolo obliquo dell'addome, ma ora vede la luce in fondo al tunnel.
Il piano
Sempre secondo il Corriere dello Sport, Zaccagni dovrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato sera a Cagliari per iniziare a mettere minuti nelle gambe ed avvicinarsi alla condizione migliore in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia il 4 marzo.