Zaccagni mette nel mirino la trasferta di Cagliari

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo del capitano biancoceleste è quello di tornare in campo tra una settimana.

Beniamino Civitelli /
Zaccagni

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo del capitano biancoceleste è quello di tornare in campo tra una settimana.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lo stop

Zaccagni è fermo dalla gara contro il Genoa dello scorso 30 gennaio per una lesione al muscolo obliquo dell'addome, ma ora vede la luce in fondo al tunnel.

Zaccagni

Il piano

Sempre secondo il Corriere dello Sport, Zaccagni dovrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato sera a Cagliari per iniziare a mettere minuti nelle gambe ed avvicinarsi alla condizione migliore in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia il 4 marzo. 

La contestazione continua: poco più di 4mila tifosi presenti
Ansia per Gila, dolore al ginocchio e sostituzione: adesso gli esami