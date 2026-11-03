Pancaro: “L'unica cosa che non deve fare la Lazio è quella di mettersi pressione”

Giuseppe Pancaro, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha analizzato il super momento della Lazio: la forza del gruppo, i successi senza pubblico e la gestione saggia degli obiettivi futuri.

Una Lazio bellissima e il valore dei risultati

Come sto vivendo questo momento Lazio? E' una Lazio bellissima, non è un momento. Ventotto punti in 10 gare non è un caso. C'è del valore, grande merito da parte di Gattuso. Finalmente anche la soddisfazione per i tifosi che da anni non sognavano più e adesso stanno gioendo.

Risultati sorprendenti senza tifosi all'Olimpico

Ancora più sorprendente fare questi risultati senza tifosi all'Olimpico? Questo è un ulteriore merito di questo gruppo perché la difficoltà ambientale è oggettiva da anni. La sensazione è che loro ora non avvertano questo problema. Sicuramente giocare una gara come quella col Cagliari davanti a 13000 spettatori rispetto ad uno stadio pieno qualcosa toglie sempre. Questa squadra è talmente forte, concentrata, unita e compatta che riesce ad andare oltre.

La gestione degli obiettivi e il cambio di passo