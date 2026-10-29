Lazio, Mizuno verso l’addio: vicino un nuovo sponsor per il 2027/28

La Lazio lavora a un cambio di sponsor tecnico per la stagione 2027/28. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza, L’accordo con Mizuno scade il 30 giugno 2027 e il club cerca un nuovo partner per la fornitura delle divise da gioco e del materiale sportivo. Secondo Calcio e Finanza, la società sarebbe vicina a individuare il prossimo fornitore.

Il contratto con Mizuno scade il 30 giugno 2027

La scadenza dell’attuale accordo orienta il lavoro della Lazio sulle prossime stagioni. Il club punta a definire una nuova intesa commerciale in tempo per la stagione 2027/28, quando dovrà essere assicurata la fornitura del materiale tecnico.

Cinque stagioni di collaborazione con Mizuno

Il rapporto con l’azienda giapponese è iniziato nell’estate del 2022. Dopo cinque stagioni insieme, le strade della Lazio e di Mizuno sembrano destinate a separarsi. Per la società guidata da Claudio Lotito, la scelta del partner rientra nel lavoro sulle partnership commerciali e sulla valorizzazione del marchio.

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