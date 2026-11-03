Decisioni del Giudice Sportivo: stangata Lazio e prima sanzione per Pinamonti
Decisioni ufficiali dopo il match dell'Olimpico: 3.000 euro di sanzione al club biancoceleste e prima ammonizione per l'attaccante
Con la conclusione dell'ultimo turno di Serie A arrivano i verdetti del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Sotto la lente d'ingrandimento sono finiti i referti di tutte le gare, tra cui quella vinta dalla Lazio per 2-1 contro il Cagliari.
Multata la Lazio dopo il match
La sfida dell'Olimpico ha lasciato strascichi disciplinari: a causa di un ritardo ingiustificato di circa due minuti all'inizio del primo tempo, la società biancoceleste è stata punita a titolo di responsabilità oggettiva con un'ammenda di 3.000,00 euro.
Giallo per Pinamonti
Il bollettino ufficiale riporta anche i cartellini gialli assegnati durante la partita, tra cui la prima ammonizione stagionale per l'attaccante Andrea Pinamonti, per essersi tolto la maglia durante l’esultanza al minuto 83’.