Lazio, pack fino al derby con la Roma: tre gare e pagamento a rate

La Lazio mette in vendita un pack per le partite casalinghe contro Lecce, Atalanta e Roma. Secondo quanto riportato da ss Lazio, Il pacchetto sarà acquistabile dalle 11:00 del 30 ottobre alle 23:59 dell’8 novembre e comprende tre incontri di Serie A Enilive.

Le tre partite e la commissione online

La prima gara inclusa è Lazio-Lecce, valida per la 12ª giornata e in programma sabato 21 novembre alle 15:00. Seguirà Lazio-Atalanta, 14ª giornata, domenica 6 dicembre alle 15:00. Il terzo incontro è Lazio-Roma, previsto per la 15ª giornata domenica 13 dicembre alle 12:30.

Agli acquisti online viene applicata una commissione di servizio del 3,80% sul costo dell’abbonamento. Fonte: Share.

Tariffe ridotte e ingresso dei bambini

La tariffa U.16 è destinata ai nati dal 1° gennaio 2010 ed è disponibile in tutti i settori. Per la tariffa riservata alle persone con disabilità su sedia a rotelle è prevista la tribuna Tevere Disabili: occorre presentare documentazione che certifichi una disabilità al 100% e il diritto all’accompagnamento. In questo caso vengono emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per l’accompagnatore.

Chi usufruisce delle tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, può rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo soltanto nei Lazio Style 1900 di Via Calderini, Roma Est e via di Propaganda. Prima dell’acquisto deve aver sottoscritto la MILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

I bambini nati dal 1° gennaio 2022 possono entrare allo stadio senza titolo d’accesso, accompagnati da un adulto e mostrando all’ingresso un documento in corso di validità. Non possono occupare un posto a sedere e devono stare sulle gambe dell’accompagnatore. Per i nati prima di quella data è invece necessario acquistare un titolo d’accesso.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Carte digitali, acquisto e pagamento in tre rate