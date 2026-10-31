Lazio, tifosi lontani dall’Olimpico: ma il tifo studia una sorpresa

Per la partita di domani all’Olimpico risultano staccati 4.400 biglietti, mentre la Lazio ne indica 5.500. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, La protesta del tifo organizzato prosegue, ma i gruppi valutano una possibile presenza allo stadio il 6 dicembre per salutare Sarri. Lo riferisce Il Messaggero.

I biglietti per domani e il nuovo pacchetto

La vendita dei mini abbonamenti per le gare interne contro Lecce, Atalanta e Roma è aperta dalle 11 di ieri fino a domenica 8 novembre. I gruppi organizzati hanno respinto anche questa proposta a tariffa ridotta. Il precedente pacchetto per le partite con Monza e Parma aveva raccolto 350 sottoscrittori.

Secondo le cifre riportate, i presenti domani all’Olimpico saranno più o meno quanti quelli che martedì hanno seguito la Lazio a Reggio Emilia.

La Curva ribadisce le ragioni della protesta

Il tifo organizzato definisce il nuovo pack un «disperato tentativo di fare cassa». Per i gruppi, la frattura con il club ha un’origine non economica: per questo respingono anche quella che chiamano un’offerta a prezzi stracciati.

Gli esponenti della Curva ribadiscono la propria posizione: «Riempivamo lo stadio senza promozioni, ma quando chiedevamo sensibilità questa presidenza ha risposto picche».

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