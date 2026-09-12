Lazio-Milan, Pedro ritorna all'Olimpico: il messaggio per sostenere i biancocelesti

Certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano: questo è cio che succede per molti ex biancocelesti, che ritornano allo stadio Olimpico per sostenere i colori che hanno indossato con tanto orgoglio. Oggi è toccato a Pedro, che ha deciso di assistere alla sfida tra Lazio e Milan direttamente dalle tribune.

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