Lazio-Milan, Pedro ritorna all'Olimpico: il messaggio per sostenere i biancocelesti
L'ex biancoceleste Pedro è tornato allo stadio Olimpico per sostenere i suoi ex compagni di squadra nel corso di Lazio-Milan, incontro terminato con un 2-2
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano: questo è cio che succede per molti ex biancocelesti, che ritornano allo stadio Olimpico per sostenere i colori che hanno indossato con tanto orgoglio. Oggi è toccato a Pedro, che ha deciso di assistere alla sfida tra Lazio e Milan direttamente dalle tribune.