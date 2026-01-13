Verona-Lazio, Giudice Sportivo: un calciatore della Lazio entra in diffida
Al termine della 20° giornata di Serie A si è espresso il Giudice Sportivo che ha ratificato le sanzioni comminate durante le dieci gare del weekend
Il comunicato del giudice sportivo su Cancellieri
Matteo Cancellieri prendendo l'ammonizione per un fallo su Orban nel primo tempo di Verona-Lazio ha collezionato la quarta ammonizione del suo campionato entrando ufficialmente in diffida.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE) CANCELLIERI Matteo (Lazio)
Due giornate di squalifica e Ammenda per Antonio Conte
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00 CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.