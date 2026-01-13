Verona-Lazio, Giudice Sportivo: un calciatore della Lazio entra in diffida

Al termine della 20° giornata di Serie A si è espresso il Giudice Sportivo che ha ratificato le sanzioni comminate durante le dieci gare del weekend.

Matteo Cancellieri prendendo l'ammonizione per un fallo su Orban nel primo tempo di Verona-Lazio ha collezionato la quarta ammonizione del suo campionato entrando ufficialmente in diffida.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00 CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.